В приграничных районах Курской области наши подразделения продолжают вести активные наступательные действия. С воздуха поддержку наземным силам оказывает авиация.

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по бронированной технике и живой силе ВСУ. Пуски ракет выполняли парами с малых высот. После выполнения поставленной задачи пилоты совершили противоракетный манёвр, выпустили ловушки и благополучно вернулись на аэродром базирования.

На освобождённых территориях российские военнослужащие первыми приходят на помощь местным жителям. Они доставляют продовольствие и предметы первой необходимости туда, куда пока не могут добрать гражданские волонтёры.