Защиту традиционных ценностей и исторической правды на фоне попыток Запада навязать свои установки обсуждают сегодня в Москве. В столице открылась 16-я Ассамблея Русского мира.

На церемонии открытия зачитали приветствие от Владимира Путина. В своем обращении президент подчеркнул, что нашей культуре свойственны открытость и уважение ко всем народам. Такой подход разделяют большинство стран, отвергая русофобию и неоколониализм. К чему может привести отказ от духовных ориентиров, напомнил Сергей Лавров на примере Украины - русский там запрещен и устраиваются гонения по языковому и религиозному признаку.

"Обеспечение прав, свобод и законных интересов русских и русскоязычных должно быть неотъемлемым элементом политического урегулирования конфликта на Украине", - отметил Лавров.