В Москве открылся благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел"

Фильмы о мужестве, любви и нравственных ценностях. В Москве открылся Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел".

Участвуют 125 картин. Все прошли строгий отбор, в том числе экспертизу Духовного совета. В течение недели ленты могут посмотреть все желающие. Для этого надо получить бесплатный билет на сайте фестиваля. В его рамках также пройдут встречи с известными режиссерами и актерами.

"Я уверена, что те фильмы, которые были отобраны для этого фестиваля, это, наверное, самое лучшее из того, что сегодня сняли наши кинематографисты с точки зрения нравственного критерия, нравственного императива. Я надеюсь, что многие из этих фильмов мы сможем рекомендовать для просмотра детям", - рассказала Ольга Будина, актриса, режиссер, продюсер.