Судно "Академик Федоров" отправилось в антарктическую экспедицию

В Санкт-Петербурге стартовала юбилейная 70-я Российская Антарктическая экспедиция. Это масштабный проект по исследованию одного из самых таинственных континентов планеты. Участие в нем принимают не только полярники, но также специалисты из 30 научных организаций.

Последние приготовления к дальнему плаванию. На борт грузят топливо, продукты и километры стальных тросов - для глубоководного погружения оборудования в южных широтах Тихого океана. Научно-исследовательское судно "Академик Федоров" отправляется догонять своего собрата по антарктической экспедиции. "Академик Трешников" вышел из Санкт-Петербурга тремя неделями ранее и уже бороздит белоснежные ледовые просторы на другом конце планеты.

"На нашем судне "Академик Трешников" состоится экспедиция стран БРИКС, основной партнер - это Бразильская программа, также примут участие Аргентина, Чили, Китай, Индия и, возможно, ЮАР, кроме России и Бразилии. Это будет кругосветная экспедиция вокруг Антарктиды", - отметил Александр Макаров, директор НИИ Арктики и Антарктики.

Эта российская экспедиция в Антарктиду для наших ученых - юбилейная, 70-я по счету. За семь десятилетий присутствия России на континенте многое изменилось: построены аэродромы с ледовыми взлетно-посадочными полосами даже для авиагигантов типа Ил-76. Есть сезонные полевые базы и 5 круглогодичных станций: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток. Последнюю начали реконструировать в 2020-м и теперь это суперсовременный зимовочный комплекс на опорах длиной в три метра и толщиной утепления 80 сантиметров.

"У нас была температура ниже минус 80, а внутри комплекса было плюс 25, то есть больше 100 градусов был градиент. Станция прекрасно себя показала, очень хорошо создана и утеплена, но больше всего поражают те скорости, с которыми она была построена. Так быстро никогда еще в Антарктиде не создавали инфраструктуру", - рассказал Александр Макаров.

Кроме мониторинга изменений природной среды и климата, в Антарктиде ведется добыча ледовых кернов возрастом в миллионы лет. Основное хранилище находится на континенте, самые интересные образцы отправляют в Санкт-Петербург. Древнюю талую воду изучают на молекулярном уровне, ищут следы ДНК.

В Петербурге, шутят ученые, есть своя маленькая Антарктида. Температура в этой криокамере всегда минус 15. В таких условиях проводят исследования древнего льда - здесь тоже нужна полярная куртка с полярным капюшоном.

Во время прошлогодней экспедиции, впервые за всю историю бурения, в одном из ледовых кернов оказался фрагмент минерала. Шестисантиметровый камешек возрастом в один миллион 200 тысяч лет, добытый на глубине 3 538 метров, для ученых - как метеорит с другой планеты. Он может хранить столько же неизвестной ранее информации.

В 70-й РАЭ примет участие более полутысячи человек. Кроме изучения льда, продолжатся совместное проекты с Роскосмосом - изучат возможность установки в Антарктиде системы ГЛОНАСС. В этом году многие научные исследования на материке будут проведены впервые. Вместе с климатологами будут работать ученые из НИИ гриппа и НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Последние будут изучать поведение людей в замкнутом пространстве. Экспедиция продлится около полутора лет.