Как предприниматели из Москвы оказывают адресную помощь участникам СВО

Московские предприниматели оказывают участникам СВО адресную помощь. Владельцы столичных магазинов передают военнослужащим то, что им необходимо на текущий момент, сообщается на официальном портале мэра столицы.

"В первую очередь запросы участников специальной военной операции (СВО) собирают волонтеры. Нередко они находятся с бойцами в прямом контакте, поэтому получают актуальную информацию из первых рук. После того как составляют список, начинается работа по сбору гуманитарной помощи. На этом этапе подключаются подписчики в социальных сетях. Например, магазин автозапчастей по запросу собирает продукцию для военной техники, газовые горелки и баллоны к ним, а также аккумуляторы для грузовых автомобилей, масла для бензогенераторов и бензопил", - говорится в сообщении.

В сентябре также сообщалось, что столичные предприниматели — владельцы небольших точек и крупных торговых центров — поддерживают военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Магазины передают бойцам футболки и майки, носки и перчатки с терморегуляцией и без, шерстяные стельки для обуви.