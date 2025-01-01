Собянин: В этом году достроим путепровод через ж/д пути на Инженерной улице

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, какие путепроводы через железную дорогу построят в Москве. Как отмечается, в ближайшие годы в городе возведут 16 путепроводов через ж/д пути.

Путепроводы соединят улицы Академика Королева и Валаамскую в 2025 году. При этом три путепровода построят между Октябрьской железной дорогой и МЦД-1.

"Путепроводы — важнейшие элементы транспортного каркаса столицы. Они связывают новые и существующие дороги, улучшают доступность районов, разделëнных ж/д путями. Благодаря этому жители тратят меньше времени на дорогу, а поездки по городу становятся комфортнее и безопаснее", - говорится в сообщении.

Более подробная информация – на официальном портале мэра Москвы.

За 14 лет в Москве возвели более 450 инженерных сооружений. Они формируют единый транспортный каркас столицы и связывают даже самые отдаленные районы города. При этом темпы строительства не снижаются.