Мощные взрывы прогремели накануне поздно вечером в Харькове. Как сообщили в Минобороны, поражён пункт управления запрещённого в России неонацистского формирования "Кракен"*.

Боевики располагались в здании Академии нацгвардии. Разбор завалов продолжался до утра. Киев официально подтвердил гибель одного высокопоставленного военного и ранение 30 силовиков. Но, по данным СМИ, жертв может быть больше.

Как неоднократно отмечали в нашем Минобороны, удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки Киева атаковать российскую энергоинфраструктуру.

* признан террористической организацией и запрещен в России