В России работает новая система подтверждения статуса участника СВО

Во всех регионах России введена новая система подтверждения статуса участника СВО. Так, с 1 ноября Единый документ можно получить в любом МФЦ, военном комиссариате, филиалах госфонда "Защитники Отечества". А также заказать через интернет-портал "Госуслуги" - благодаря инициативе главы Минобороны.

Кроме того, справку и все положенные меры соцподдержки теперь могут оформить и родственники военнослужащих. В Москве также открыли специальный отдел в Военно-социальном центре Минобороны, где сотрудники оперативно помогут решить возникающие вопросы.