В Национальном центре "Россия" пройдет симпозиум "Создавая будущее"

Как изменится мир уже в ближайшее время. Рассуждать на эту тему будут участники масштабного международного симпозиума "Создавая будущее".

Он стартует в понедельник в Национальном центре "Россия". Эта площадка - преемница одноимённой выставки, которая проходила на ВДНХ и стала настоящим событием.

Симпозиум - первое мероприятие центра. Среди участников - футурологи, писатели-фантасты, ученые и бизнесмены из 40 стран. В том числе Китая, Индии, Сербии, Саудовской Аравии и других. Их ждут дискуссии и выставки с необычными экспонатами.

"Первая часть выставки - о мечте. О том, как столетия назад великие писатели мировые мечтали, фантазировали и как их мечты превратились в изобретения, которые сегодня уже являются обыденностью. Это и Жюль Верн про скоростные поезда, и Стругацкие про нейросети, и Александр Беляев про мобильный телефон", - рассказала Наталья Виртуозова, генеральный директор Национального центра "Россия".