Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT предрек развал западного миропорядка. По его словам, он специально изучал юридические документы, чтобы разобраться в данной ситуации.

"Это непонятно, что за порядок, кем одобренный. На самом деле, это просто понимание Соединенными Штатами и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как выгодно вести дела в мире", - рассказал Медведев (цитата по РИА Новости).

По его словам, западные страны снабжают Киев дополнительными средствами, чтобы продолжить конфликт с целью ослабить нашу страну.

"Поэтому они будут продолжать эти деньги выделять, в каком объеме: поживем - увидим", - сказал Медведев в интервью RT.

Заместитель председателя Совета безопасности России добавил: Запад считает, что может дружить со всеми против Москвы. Это дает России право дружить с другими странами против западного мира.