Собянин: Построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след. Так, конструктивные решения модернизируются.

"Новые дома проектируются с использованием современных конструктивных решений. Усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита зданий. Исследования показывают, что в сравнении со старым жильём новостройки потребляют в 2 раза меньше энергии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москва улучшила в два раза показатели экологии по многим направлениям благодаря повышению энергоэффективности в городе. Программа реновации только способствует развитию энергосистемы столицы.