Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который оказывал помощь ВС России. Об этом сообщает в субботу РИА Новости.

Гражданин США уже дал пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как отмечается, он установил связь с российскими силовиками и в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов.

"Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать", - сказал Дэниэл.

Американец выразил мнение, что нужно полностью разоружить киевские власти. По его словам, среди ВСУ потери огромные.

"Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - сказал он.

Более подробно с интервью Дэниэла Мартиндейла можно ознакомиться на портале РИА Новости.

Накануне стало известно, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов. В него, в частности, войдут боеприпасы для комплексов HIMARS, NASAMS и артиллерии.