Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 4 ноября

В понедельник, 4 ноября, парковки на столичных улицах будут бесплатными. Это связано с Днем народного единства, который отмечается в этот день.

"Накануне праздника, 3 ноября, парковки будут работать по воскресному режиму: бесплатно на всех улицах, за исключением тех зон, где установлены тарифы 380, 450 и 600 рублей, а также в зонах действия динамического тарифа. Стоянки со шлагбаумом продолжат работать в платном режиме все дни", - говорится в сообщении на портале mos.ru.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День народного единства. В праздник столицу накроет очередной циклон. Ожидаются обильные осадки в виде снега. Сформируется снежный покров высотой в несколько сантиметров.