Путин выразил Вучичу соболезнования после трагедии на вокзале в Сербии

Количество погибших в сербском Нови-Саде в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале достигло 14. Пострадали более 30 человек.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП уже завершена. Теперь строительной инспекции предстоит выяснить причины трагедии. Пока известно только то, что на вокзале недавно сделали ремонт, но козырёк решили не реконструировать.

Президент выступил с экстренным обращением к нации и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Сегодня в стране - день траура.

Владимир Путин направил Александру Вучичу телеграмму в связи с трагедией в Нови-Саде, а в посольстве Сербии в Москве открыта книга, где все желающие могут оставить слова поддержки сербскому народу.