Собянин: Более 11,5 тыс. школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом"

Проекту "Урок с чемпионом" исполнилось шесть лет, за время его существования участие в нем приняли более 11,5 тысячи школьников, а также свыше 40 знаменитостей. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"С детьми встречались: олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков; олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы по баскетболу и заслуженный мастер спорта СССР Ирина Сумникова; олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Татьяна Лебедева и другие", - говорится в сообщении.

Для организации "Урока с чемпионом" необходимо подать заявку на сайте проекта.

30 октября Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником. Количество регулярно занимающихся физической культурой людей растет. В столице подготовкой спортсменов занимаются более 3,4 тысячи специалистов.