В зоне спецоперации наши войска освободили ещё два населённых пункта - Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в Донецкой народной республике. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.

Российские войска усиливают натиск по всей линии соприкосновения. Противник несёт критические потери. Только "Южная" группировка сил уничтожила 800 боевиков за сутки.

Опорные пункты противника выжигают расчёты реактивных систем "Град" на Угледарском участке. Большие потери у киевских радикалов и в курском приграничье. Технику и позиции врага уничтожают штурмовики Су-25. В перерывах между боями десантники и военная полиция доставляют гуманитарную помощь местным жителям.