В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие всё дальше отбрасывают врага. Ещё один населённый пункт освобождён от неонацистов - бойцы группировки войск "Центр" заняли Леонидовку в Донецкой Народной Республике. Противник потерял почти 600 человек живой силы, успешно отражены десять контратак.

На южнодонецком направлении отражают воздушные атаки противника экипажи зенитных ракетных комплексов "Бук" группировки "Восток". Наши средства ПВО - круглосуточно отслеживают все цели, берут их на сопровождение и уничтожают на больших высотах.

Только на счету одного расчёта - десятки сбитых беспилотников и снарядов РСЗО. А при освобождении Угледара зенитчики одной ракетой смогли уничтожить сразу десять снарядов "Града", выпущенных ВСУ по позициям наших подразделений, сообщает "ТВ Центр".