Нанёс точный удар по технике противника: младший сержант Волков и его боевой подвиг

Младший сержант Артём Волков со своим подразделением оборонял населённый пункт, освобождённый от украинских боевиков. Когда противник попытался атаковать наши рубежи, Артём быстро занял выгодную позицию и нанёс огневое поражение противотанковой управляемой ракетой по бронетехнике и живой силе врага.

В результате профессиональных действий младшего сержанта Волкова противник потерял две боевые машины и до десяти пехотинцев. Оставшиеся в живых неонацисты бежали с поля боя, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии лейтенант Артём Кондратенков в ходе боёв с украинскими радикалами управлял огневыми подразделениями, которые наносили артиллерийские удары по объектам врага.

Когда противник пытался атаковать наши позиции, взвод под командованием Артёма Кондратенкова уничтожил шесть реактивных систем залпового огня, в том числе две иностранного производства, четыре артиллерийских орудия, а также большое количество живой силы противника.