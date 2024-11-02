Захарова: Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о согласии Киева забрать только 279 военных из предложенных 935. По ее словам, остальными пленными киевский режим "побрезговал".

"В этом году Министерство обороны России передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных... Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279", - заявила Захарова на брифинге (цитата по РИА Новости).

20 октября сообщалось, что в Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих в результате равнозначного обмена с киевским режимом. Сами бойцы рассказали, что про обмен узнали лишь когда он начался на границе Белоруссии и Украины.