В Испании пятый день устраняют последствия страшного наводнения

Число жертв мощных ливней и наводнений, которые обрушились на Испанию в конце октября, увеличилось до 207 и может возрасти. По меньшей мере, 250 человек считаются пропавшими без вести.

Ликвидация последствий разгула стихии продолжается пятый день. Сотрудники экстренных служб осматривают повреждённые строения и расчищают тоннели от автомобилей, которые туда принесло мощными потоками воды и грязи. Вывезли уже более двух тысяч грузовиков и легковушек, но остаётся ещё много мест, куда специалисты пока не могут добраться.

На помощь спасателям правительство Испании направило военнослужащих и полицейских. Постепенно восстанавливают энергоснабжение, началось строительство временных объездных путей и ремонт дорог, сообщает "ТВ Центр".