Продолжается стремительное наступление российских военных в зоне СВО. Наши бойцы прорвали оборону неонацистов к северо-западу от Угледара. Освобождён ещё один населённый пункт. Также продвижение наблюдается в районе Кураховского водохранилища, западнее Вишнёвого и Селидова. Горит натовская техника, многие киевские боевики сдаются в плен.

Над освобождённой Максимовкой развевается российский триколор. Как и предполагали штурмовики, на то, чтобы окончательно выдавить националистов из посёлка и взять его под свой контроль, потребуется не больше суток.

Утро на южнодонецком направлении началось с новых и важных сообщений. Под Курахово наши бойцы сожгли ещё один "Леопард". На пути к Красноармейску подорвали группу националистов, которые прятались в жилом доме.

За Угледаром в постоянной готовности – бойцы группировки "Восток", в тылу - расчёты зенитных установок. Один экипаж системы "Бук" сменяет другой. Пока идет ротация операторы держат горизонт под постоянным контролем.

В курском приграничье пресечена вылазка националистов в районах Дарьино и Леонидово. Отряд боевиков даже не успел толком рассредоточиться в лесу. Их заметили росгвардейцы и накрыли огнём миномётов и танков.