В Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал сегодня в Молдавии. За высший пост борются действующий лидер республики Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Санду проводит антироссийский курс, её соперник выступает за конструктивный диалог с Москвой.

В последние годы Молдавия переживает серьёзный экономический кризис. Жители выходят на акции протеста. Власть закрыла 14 оппозиционных телеканалов, завела уголовные дела о подкупе избирателей, а также заявила о вмешательстве Москвы в выборы. В Кремле такие обвинения опровергли.

В нашей стране самая большая молдавская диаспора - полмиллиона человек, в основном - противники Санду. Сегодня, как и в первом туре, в России открыли всего два избирательных участка, в Москве. От пунктов голосования в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле почему-то отказались.

Иными словами, большинство российских молдаван просто лишили возможности проголосовать. А в столице возникли огромные очереди. Для сравнения, в Европе и США, где диаспора меньше, работают 200 избирательных участков, сообщает "ТВ Центр".