Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов

Почти 140 объектов образования переданы профильным учреждениям Москвы за последние пять лет. О развитии социальной инфраструктуры в столице рассказал в соцсети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, 80 зданий возведены в разных районах города в рамках адресной инвестиционной программы. Так, в Ховрине появились два школьных корпуса на 500 и 200 учеников, а также детский сад на 150 воспитанников. Учебный корпус на 700 ребят открылся в Щербинке, а в Северном Чертанове в новый сад пошли 125 дошкольников.

Кроме того, новые образовательные учреждения появились в Коммунарке, Даниловском районе и во Внукове. Столичные власти увеличивают темпы ввода соцобъектов. В ближайшие три года за счёт города и инвесторов в Москве построят ещё 200 новых школ и детских садов.