Москвичей пригласили на спортивно-патриотический фестиваль

Показать своё мастерство и сразиться с сильнейшими. В Москве сегодня открылся спортивно-патриотический фестиваль “Победить и вернуться”.

600 человек из 20 регионов страны - ветераны, студенты и школьники - соревнуются в боевых искусствах. Одна из основных дисциплин – каратэ, сообщает "ТВ Центр".

Фестиваль посвящён Герою Советского Союза, командиру спецподразделения “Альфа” Геннадию Зайцеву, воспитавшему несколько поколений прославленных бойцов. В этом году ему исполнилось 90 лет.

Кроме того, полувековой юбилей отмечает само элитное подразделение. Участники фестиваля смогут пообщаться с ветеранами, узнают об их подвигах, получат бесценный опыт в боевых искусствах.