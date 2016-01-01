Тысячи туристов приехали в Петербург на фестиваль "Чудо света"

В Петербурге проходит фестиваль "Чудо света". Грандиозное мультимедийное шоу приурочено ко Дню народного единства и уже не первый раз собирает тысячи зрителей со всей страны. Ведь благодаря современным технологиям, городские достопримечательности на время буквально оживают.

Лучшее время для проведения такого фестиваля в городе на Неве вряд ли можно выбрать. Петербургский световой день в ноябре стремительно сокращается, а ледяные балтийские ветра ещё не дали о себе знать. В эту хмурую пору внутри бастионов Петропавловской крепости уютно, как у костра в осеннем лесу.

Фестиваль "Чудо света" - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург совершенно незнакомым даже для тех, кто, казалось бы, знает его наизусть. Разве мог бы представить себе знаменитый архитектор Доменико Трезини, создавший Петровские ворота, что они могут превратиться по замыслу современного цифрового художника в огромный инструмент для музыки небесных сфер.

Этот фестиваль проводится в Петербурге с 2016 года и очень популярен у петербуржцев и туристов. Свои инсталляции с помощью световых и лазерных технологий создают художники из разных городов России. Полёт их фантазии ограничен лишь размерами объекта для проекции.

На историческом фасаде Монетного двора в этом году развернулся целый мультимедийный спектакль, а Ботный домик дизайнеры сделали Атлантидой. Полукруглое здание и площадь Нарышкина Бастиона превратились в настоящую арену для аудиовизуального шоу.

"Здесь звучат звуки из разных эпох: это и древние ритмы барабанов, классические оперные произведения, звучание органа, одного из старейших музыкальных инструментов, и современные треки, написанные нейросетями", - рассказывает продюсер фестиваля Елизавета Онук.

Уникальное мультимедиа-пространство под открытым небом в самом сердце Петербурга будет работать ещё сегодня и завтра. Вход в Петропавловскую крепость - свободный.