В США близится развязка главного политического реалити-шоу - выборов президента. Оба кандидата на высший государственный пост провели свои последние выступления в колеблющихся штатах, финальным пунктом в турне Трампа и Харрис стал Висконсин. Но если в опросах избирателей соперники идут ноздря в ноздрю, то в плане медийной активности республиканец явно выигрывает. В попытке догнать оппонента, ставленница демократов пошла на отчаянные меры.

До президентских выборов в США осталось два дня. И где же появляется кандидат от Демпартии? На важном политическом шоу? Нет. Её выбор пал на пародийную юмористическую программу. Ради появления на CNN Харрис отменила один из митингов в Детройте колеблющегося штата Мичиган.

А сторонники Трампа хватаются за любой скандал, связанный с демократами. После темы с мусором интернет оплакивает бельчонка-блогера, который веселил американцев своими забавными видео. Но однажды к его хозяину пришли сотрудники департамента охраны окружающей среды из-за угрозы бешенства. Бельчонка усыпили. По случайному стечению обстоятельств, сотрудниками департамента оказались демократы. Республиканцы проводят параллель между погибшим животным, у которого не было документов и прививок и нелегальными мигрантами.

Пришествия Трампа в панике ожидает и Европа. По данным СМИ, там даже создана оперативная группа быстрого реагирования, которая разрабатывает стратегию на случай его возвращения. Дело в том, что в Старом Свете некому противостоять такому сильному политику. Ангела Меркель, раньше сдерживающая Трампа - на пенсии, а Шольц, Макрон и Стармер ничего из себя толком не представляют. И если республиканец решит остановить помощь Украине, то Европа не сможет ему перечить.

Спасти может только одно, что поражение на Украине придётся принимать уже не Байдену, а Трампу. Но захочет ли он начинать с проигрыша? Американский военный эксперт Уилл Шрайвер считает, что не стоит считать Трампа таким уж миролюбивым, каким он пытается казаться. Ведь, при нём на Украине было построено несколько секретных баз и лабораторий по производству биологического оружия, а украинские военные проходили обучение и уже шли поставки вооружения.

Второе президентство Трампа в геополитическом и военном плане будет как минимум таким же безрассудным, как и первое. США потерпят военную катастрофу и шокирующее поражение. Президентство Камалы Харрис приведёт к такому же результату. Так что - выбирайте свой яд.

Тем временем, старик Джо на одном из своих выступлений уже намекнул республиканцам, что хочет их наказать, а именно - отшлёпать. Впрочем, насколько это реальные угрозы - непонятно. Специалисты не раз заявляли, что когнитивные способности действующего президента с каждым днём угасают.