Ветер, снег и пыльные бури: всё о погоде в России

Экстремальная погода пришла сразу в несколько регионов России. На Ростовскую область обрушились ураган и пыльная буря. В опасности оказались те, кого циклон "Лидия" застал в дороге.

Штормовой ветер сносил светофоры и автобусные остановки, срывал кровли и даже повалил балкон. Машинам, припаркованным под деревьями, теперь предстоит серьёзный ремонт.

Похожая картина - в Татарстане. К упавшим крышам добавился потоп. В Казани выпала треть месячной нормы осадков. Улицы ушли под воду. А Бурятия и Забайкалье тонут в снегу. В Чите - заторы на дорогах и аварии. Пассажиры выталкивают маршрутки из сугробов.

Необычное природное явление зафиксировали в Мурманске. Из-за ветра и волн на водоёмах появились ледяные блинчики. Гололедица ожидается в Москве. Завтра столичный регион засыплет снегом. Высота покрова может достичь пяти сантиметров, сообщает "ТВ Центр".