Медведев рассказал, что грозит инопланетянам на Земле

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал большое интервью RT. Помимо политических вопросов, он ответил и на не совсем серьёзные.

В частности, на вопрос о том, есть ли инопланетяне среди жителей Земли, Медведев пошутил, что надо "может быть, с кого-то покров сорвать".

"Но в этом случае нам с вами придётся выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян", - сказал о судьбе зелёных человечков Медведев.

Высказался политик и о своих музыкальных предпочтениях. Ему нравятся AC/DC, Nirvana и Deep Purple.

Зампред Совбеза рассказал, что в молодости он предпочитал классический рок, затем перешел на джазовую музыку, а в старшем возрасте - на классическую. Сейчас Медведев слушает музыку разных жанров и получает от этого удовольствие.