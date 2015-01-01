В Москве реконструируют легендарный стадион "Локомотив"

В столичном районе Люблино продолжается масштабная реконструкция легендарного стадиона "Локомотив". На нём раньше базировался футбольный клуб железнодорожников.

Как рассказал Сергей Собянин, с 2015 года стадион перестали использовать, он обветшал. Но сейчас здесь уже проложена новая дорожка для бега и возведена спортплощадка с силовыми тренажёрами.

Строители заканчивают монтаж трибуны для болельщиков и ремонтируют сохранившиеся здания. После открытия на стадионе "Локомотив" можно будет круглый год проводить матчи и тренировки, отметил мэр.