На вокзале в Берлине полностью сгорел пассажирский поезд

Устрашающую картину увидели минувшей ночью посетители одного из берлинских вокзалов: поезд и перрон, объятые пламенем. Возгорание вспыхнуло в моторном отсеке дизельного состава, сообщает "ТВ Центр".

К прибытию пожарных огонь полностью охватил три вагона. Машинист и проводник успели вовремя вывести пассажиров. Их осмотрели врачи. Пострадавших не оказалось.

Несмотря на усилия экстренных служб, поезд выгорел целиком, вместе с частью вокзала. Станцию закрыли, движение временно прервали.

Последствия ЧП устраняли несколько часов. Пожарные покинули место происшествия только утром. Состав был частный. Причина возгорания неизвестна. Идёт расследование.