Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В ночь на 4 ноября в Москве резко изменится погода. В столице ожидаются снег, сильный ветер и гололедица, предупреждает портал мос.ру.

В отдельных районах не исключена метель. Такая погода сохранится и днём 4 ноября. Сообщается, что коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Жителей Москвы и области просят быть внимательными на улице, не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителям лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.

По данным Гидрометцентра России предстоящей ночью в Москве и Подмосковье похолодает до минус шести градусов, днём 4 ноября температура будет колебаться около нулевой отметки.