Президентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Второй тур президентских выборов в Молдавии признан состоявшимся. Об этом проинформировала Центральная избирательная комиссия страны.

На участки для голосования к 14:00 пришли 33,5% избирателей. По закону, этого числа достаточно для признания выборов состоявшимися.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. За высший государственный пост борются действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. В первом туре их результат был 42,49% и 25,95% голосов соответственно.