Испанскую королевскую чету забросали грязью в Валенсии

Короля Испании освистали и забросали комьями грязи в Валенсии. Филипп Шестой с супругой и свитой отправился в районы, которые сильнее всего пострадали от недавнего наводнения.

В городке Пайпорта монарх решил посетить штаб спасателей, чтобы узнать, как проходят работы по ликвидации последствий разгула стихии. Но там высоких гостей встретили обвинениями в том, что власти не смогли предотвратить катастрофу подобного масштаба. Все попытки успокоить собравшихся оказались бесполезны. В итоге главе государства пришлось прервать свой визит.

Разрушительное наводнение в Испании произошло в ночь на 30 октября. В списке погибших – более 200 человек, примерно столько же числятся пропавшими без вести, сообщает "ТВ Центр".