Российские войска продолжают наносить высокоточные удары по военным целям и объектам, связанным с ВПК на территории Украины. Сегодня воздушная тревога звучала в Одесской области. В ходе наступления наших штурмовиков накануне в ДНР освобождён населенный пункт Вишнёвое.

Разведчики группировки "Восток" из Бурятии после освобождения Шахтёрского выявляют разрозненные подразделения противника. Постоянно за врагом наблюдают дроны. Беспилотник самолетного типа "Суперкам" почти не излучает тепла. Он залетает далеко в тыл, работает на максимальных высотах и практически незаметен для неприятеля.

За один выход наши разведчики уничтожили огневую точку, сняли растяжки вокруг опорника ВСУ для прохода пехоты и определили координаты скопления вражеской техники. Сразу несколько американских БТР "Брэдли" были ликвидированы в тылу радикалов.

А на Красноармейском направлении расчёт зенитной установки группировки "Центр" сбил гексакоптер "Баба-Яга", который готовился атаковать наши позиции. Артиллеристы и днём, и ночью надёжно прикрывают российские войска с воздуха. На счету зенитчиков десятки уничтоженных вражеских целей, сообщает "ТВ Центр".