Стало известно о подвиге ефрейтора Чепикова в зоне СВО

Ефрейтор Александр Чепиков во время наступления штурмовиков отвлёк на себя группу вражеских диверсантов, укрывавшихся в лесополосе. Открыв огонь по Александру, неприятель выдал местоположение своего замаскированного опорника. По нему точно отработали артиллеристы, а Чепиков с подчинёнными выбили оставшихся радикалов с занимаемых позиций.

Гвардии сержант Роман Гусляков со своими бойцами уничтожил миномёт, огневые точки, личный состав и автомобили боевиков. Это позволило российским войскам подавить сопротивление противника, сообщает "ТВ Центр".