Россияне отмечают День народного единства

Сегодня в России отмечают один из главных государственных праздников - День народного единства. По всей стране проходят концерты, флешмобы, спортивные соревнования, тематические выставки и мастер-классы, сообщает "ТВ Центр".

Знаменательная дата установлена в честь освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского. Сегодня же православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери, которая помогла победить захватчиков.

Во Владивостоке торжества сейчас в самом разгаре, основные проходят на центральной площади - там работает ярмарка мастеров, открыты различные выставки и даже появился средневековый городок. А на кораблях Тихоокеанского флота в честь праздника подняли флаги расцвечивания.

Масштабный флешмоб "Мы едины" состоялся в Ставрополе. Участники отпустили в небо десятки белых шаров. А в Кузбассе школьники раздавали жителям ленты с триколором и рассказывали им об истории праздника.

Поздравления звучат и с борта МКС. Космонавт Алексей Овчинин сказал, что этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую Родину, уважает её многовековую историю и демонстрирует свою любовь к России не словом, но делом.