Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства. Мэр отметил, что этот праздник напоминает о героических страницах истории страны.

Сплочённость и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжëлые испытания. Традиции единства как никогда сильны и сегодня - это мощный фактор динамичного развития нашей любимой России и её прекрасной столицы.

Собянин пожелал москвичам крепкого здоровья и благополучия.

Ранее с праздником поздравили всех россиян космонавты, находящиеся на МКС. В частности, Алексей Овчинин отметил, что День народного единства призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую Родину.