The Guardian: Майя Санду побеждает на выборах в Молдавии на второй срок в отместку Кремлю

Майя Санду побеждает на выборах в Молдавии на второй срок в отместку Кремлю, The Guardian

На данный момент посчитано 99,14% протоколов — лидером голосования является действующий президент Майя Санду. Собрали реакцию западных СМИ на предварительные итоги президентских выборов в Молдавии:

- Reuters: доминирование Стояногло в различных регионах страны говорит о том, что партии Санду предстоит столкнуться с серьёзным вызовом на ключевых парламентских выборах следующим лето;

- Associated press со ссылкой на избирателя: мы хотим европейского будущего для нашей страны;

- Sky News: результаты президентских выборов задают тон парламентским выборам в следующем году, на которых партии Санду может быть сложно сохранить большинство.