Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов. После подсчёта почти всех бюллетеней она набирает более 55% голосов, у её соперника - бывшего генпрокурора Александра Стояногло - около 45%. Однако ещё до окончания голосования наблюдатели зафиксировали большое количество нарушений. Много вопросов вызвала и организация выборов за рубежом.

Избиратели за рубежом сообщали о массовых случаях сбоя связи на участках для голосования. В Кёльне комиссии пришлось начать заполнять ведомости от руки. Аналогичная ситуация зафиксирована в Берлине. В Дюссельдорфе подошли более креативно - предложив избирателям подзаработать. Нужно только проголосовать за правильного кандидата.

К избирательным участкам в Москве люди пришли ещё до их открытия. В России проживает самая многочисленная молдавская диаспора - полмиллиона человек. Официальный Кишинёв организовал всего два участка, и оба в российской столице, хотя ЦИК Молдавии настаивал, как минимум, на пяти.

От пунктов голосования в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославе МИД страны отказался якобы по соображениям безопасности, чем лишил большинство своих граждан, которые проживают в нашей стране, права голоса.

Многим молдаванам, желающим отдать свой голос пришлось организовывать себе вынужденные путешествия в соседние страны. Самые популярными направлениями оказались Азербайджан и Белоруссия. Для сравнения: в Европе и США, где диаспора значительно меньше, открыты 200 избирательных участков.

Очевидно, что правящая партия будет цепляться за власть всеми известными способами. Кредиторам из Европы поражение Майи Санду не выгодно, как и ей самой.

Власти Молдавии уже оперативно выступили с обвинениями в адрес России – мол, это всё козни Москвы и чуть ли не Кремль лично пытается сорвать второй тур президентских выборов на зарубежных участках, распространяя ложную информацию о минировании.

При этом от реального факта что целых три избирательных участка в самой Молдавии были эвакуированы - официальный Кишинёв отмахнулся и не придал значения. Никак не прокомментировали власти и то что в столице многих избирателей даже не оказалось в списках. Нарушения фиксировать отказывались.