В Молдавии завершают подсчёт голосов на президентских выборах. По данным Центризбиркома, более 55% процентов голосов избирателей получила действующая глава государства Майя Санду. Сама она начала отмечать победу, не дожидаясь итоговых результатов. Впрочем, по мнению политологов и многочисленных наблюдателей, говорить о чистой и честной игре прозападного лагеря не стоит.

Когда подсчёт голосов ещё продолжался, в штабе Майи Санду уже начали праздновать победу. Хотя после закрытия участков экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло долгое время лидировал с отрывом от одного до трёх процентов.

Сокрушительное поражение во втором туре, впрочем, как и в первом, Санду потерпела в Приднестровье и в родной для Стояногло Гагаузии - здесь у него абсолютное большинство – 97%. Да и в целом по Молдавии победил кандидат, выступающий за сохранение прагматичных отношений с Россией и против санкций, которые вредят всем. Однако, по мере того, как начали поступать данные с зарубежных участков, картина стала меняться - там уже существенный перевес у Санду.

При этом все воскресенье в европейские столицы молдавское правительство направляло уведомления о том, что, по его мнению, Россия пытается помешать голосованию молдавских эмигрантов на избирательных участках в этих странах. В последнее время обычная практика. Вот только доказательств как не было, так и нет.

Зато на избирательном участке в Москве выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать, но сделать это получилось далеко не у всех: попросту закончились бюллетени. Оказалось, что их выделили всего 10 тысяч.

Таким образом, получается, что для Санду словно бы существует две диаспоры. И одну, которая, по её мнению, проголосовала правильно, она поблагодарила, а другой просто не дали возможности выразить своё мнение. В этой связи уже просто как насмешка выглядит обращение Санду к избирателям, поддержавшим соперника. Она пообещала учитывать их интересы. В свою очередь, Александр Стояногло ещё до объявления окончательных результатов обратился к согражданам.

Дорогие граждане Молдовы! Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения, a демократия - это прежде всего зрелость перед результатом. Благодарю каждого из вас за смелость выразить свою позицию через голосование и за решимость формировать лучшее будущее.

Официальные итоги выборов пока не объявлены. А европейские политики уже поспешили поздравить Санду. Первыми это сделали президент Франции Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их исход выборов в Молдавии более чем устраивает.