День народного единства: история и современность

Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы, положив конец смутному времени. По всей стране - концерты, флешмобы, фестивали. И, конечно, на многих площадках можно поддержать наших героев, передав письма и помощь в зону спецоперации.

89 регионов, 11 часовых поясов, 5 климатических зон. Из люка иллюминатора вся наша огромная страна видна как на ладони. От Сибири до Кавказа, от Калининграда до Камчатки - невероятное богатство. В праздничный день - поздравления звучат с борта МКС.

Александр Горбунов, космонавт "Роскосмоса": Россию населяет множество народов, но все мы граждане одной великой страны. В наших силах сделать всё необходимое для её процветания и успеха. Вместе мы можем преодолеть любые трудности и обязательно сделаем это.

На Дальнем Востоке праздник начался с торжественного построения экипажей и поднятия флагов на кораблях Тихоокеанского флота. Новобранцы корвета "Совершенный" приняли присягу. Национальные танцы, народные ремесла - на центральной площади Владивостока. По улицам городов на Сахалине верующие прошли крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери.

Торжественный выстрел из гаубицы в честь Дня народного единства на Титовской сопке в Чите. Масштабный флешмоб "Мы едины" состоялся в Ставрополе. Участники отпустили в небо десятки белых шаров. В Кузбассе школьники раздавали жителям ленты с триколором и рассказывали им об истории праздника.

В России веками почти две сотни разных народов живут рядом, в мире и добрососедстве. Это уникальный опыт, подчеркнули в Бурятии. В республике на праздник все пришли в национальных костюмах. Кульминацией стал бурятский танец "Ёхор". Двести человек, взявшись за руки, пустились в пляс на центральной площади Улан-Удэ.

Порядка сотни машин устроили автопробег по улицам Армавира. За рулём - участники национальных общин города. Конечная остановка - Парк дружбы народов.

Фестивали и концерты, народные гуляния и спортивные состязания. Своей стране признаются в любви на сотне национальных языков. В Нальчике все желающие сели за парты и написали "Большой этнографический диктант". В Крыму утро 4 ноября началось со всеобщей зарядки. В спартакиаде участвуют сборные чиновников, ветеранов СВО, национально-культурных объединений полуострова.

Большая праздничная программа в Москве, на площадях и в парках каждый найдёт занятие по душе.