Выборы в США начинаются с мелких скандалов

К президентским выборам, значение которых трудно переоценить, готовятся в США. Официально они стартуют завтра, 5 ноября, но 78 миллионов человек уже проголосовали досрочно.

Свой выбор сделал и действующий глава государства Джо Байден. В ряде штатов из-за огромных очередей на участках избирательные комиссии продлили работу до ночи.

А вот с голосованием по почте не обошлось без скандала. Республиканская партия подала в суд на семь округов Джорджии, где бюллетени продолжили принимать в выходные, хотя по закону этого штата, досрочное голосование завершилось в пятницу.

По последним опросам, рейтинги обоих кандидатов - Дональда Трампа и Камалы Харрис - сейчас примерно равны, сообщает "ТВ Центр".