Владимир Путин направил приветствие участникам Международного научно-фантастического симпозиума "Создавая будущее". Форум стал первым официальным мероприятием открытого в столице нового Национального центра "Россия", сообщает "ТВ Центр".

За три дня в нём примут участие учёные, писатели, представители власти и бизнеса из около сорока государств. Главные темы: взаимодействие человека и новейших технологий, а также будущее многополярного мира. Самые сложные вопросы внешней политики осветил в своём выступлении глава нашего МИДа.

Сергей Лавров подчеркнул: США постепенно готовят Европу к самоубийственной войне с Россией. И страны Старого Света всё больше уступают давлению со стороны Вашингтона.

"Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным уничтожением газопроводов "Северные потоки" в ущерб коренным интересам германской экономики и германского народа. А теперь Берлин взял под козырёк, когда США объявили о решении разместить на немецкой территории американские наземные ракеты средней дальности", - отметил Лавров.