Участники клуба "Валдай" обсуждают в Сочи проблемы безопасности

В Сочи сегодня открылось 21-е ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема: "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

На одной площадке собрались представители 50 стран. Спикеры отмечают: мировой порядок сегодня переживает время масштабных перемен, которые стимулируют появление новых принципов организации международных отношений. Поэтому к строительству будущего необходимо подходить таким образом, чтобы все могли участвовать в его становлении.

Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай": Несмотря на всю полицентричность, на растущее многообразие - связанность наших стран и процессов никуда не денется. Это связанность только растёт. А для этой связанности нужны правила регулирования, нужны правила, с помощью которых можно раскладывать паззл, решать проблемы, договариваться. И формировать мир, в котором удобно жить, реализовывать планы. Мир, в котором возможно устойчивое развитие.