На Москву обрушился первый сильный снегопад

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия сильнейших снегопадов. Первый, по-настоящему, зимний день сегодня в Москве и области.

Мощные осадки накрыли столицу ночью. На расчистку улиц вышли коммунальщики. Основные магистрали, остановки общественного транспорта и метро обработали противогололёдными реагентами.

Сегодня объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Горожан призывают быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили

А в Приморье восстанавливают подачу света и тепла, нарушенные в результате непогоды. Последствия затронули сразу несколько населённых пунктов. Также повалены деревья, оборваны линии электропередачи, на дорогах снежные заносы.

Сложная обстановка и в Забайкалье. Из-за гололёда фуры не могут въехать даже на небольшие подъёмы, на дорогах образовались заторы. Улицы расчищает спецтехника, сообщает "ТВ Центр".