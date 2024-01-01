Собянин подвёл итоги благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин в своём блоге подвёл итоги масштабных работ по благоустройству на юго-западе Москвы. В частности, в Коньково приведён в порядок пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса.

Там же улучшены 12 детских и пять спортивных площадок. Возле Деревлёвского пруда появилась зона тихого отдыха с амфитеатром и перголой с качелями, сообщил мэр.

Подробнее о благоустройстве в ЮЗАО можно узнать в личном блоге Сергея Собянина. Там представлен подробный отчёт с красочными фотографиями.