Собянин рассказал о развитии навигации в московском транспорте

Единая система навигации в транспорте помогает пассажирам выбрать оптимальный маршрут и спланировать пересадки. Она развивается в Москве вот уже десять лет, сообщил Сергей Собянин.

В городе уже есть навигационные карты с графическими изображениями зданий, парков и других знаковых объектов, отметил мэр. Пиктограммы на указателях помогают пассажирам воспринимать информацию, выстраивать удобные маршруты на линиях метро или МЦД.

Сейчас город встраивает в единую навигационную систему новые транспортные объекты - вокзалы, диаметры, речной транспорт, веломаршруты.