Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин по традиции возложил цветы к главному символу Дня народного единства - памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

В церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий и члены общественных и молодёжных организаций.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия - концерты, флешмобы, фестивали. На многих площадках можно поддержать героев спецоперации, передав им письма.