Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением вируса Коксаки в школах и детских садах. В образовательных учреждениях будет проведена процедура утренних фильтров после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах – детей будут проверять на симптомы болезни.

Ранее СМИ сообщали, что в детских учреждениях в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае фиксируются случаи заражения вирусом Коксаки. Роспотребнадзор оперативно отреагировал на эти сообщения и взял ситуацию на контроль.

Согласно информации из открытых источников, вирусы Коксаки – это несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Они могут стать причиной возникновения асептического менингита. Заражаются вирусом в основном дети.