Митрополит Тихон показал Путину выставку "Православная Русь" в Манеже

Президент Владимир Путин вместе с патриархом Кириллом посетил выставку-форум "Православная Русь" в Манеже, где осмотрел мультимедийную историческую экспозицию "Спешите делать добро".

Она посвящена традициям милосердия и благотворительности в нашей стране - от раннего христианства до современности. Экскурсию для президента и юных активистов провёл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Ранее глава государства по традиции возложил цветы к главному символу Дня народного единства - памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.